Il presidente della Repubblica ha commentato i cambiamenti demografici in corso, sottolineando come questi possano portare gli adulti a dedicare meno attenzione ai giovani. Ha osservato che il rapido mutamento della popolazione potrebbe essere una delle cause di questa disattenzione. La sua riflessione si inserisce in un quadro più ampio di dibattito sulla condizione delle nuove generazioni e sull’attenzione che ricevono nel contesto sociale e politico.

“Forse il grande mutamento demografico che stiamo attraversando – e che dovremmo capovolgere – induce talvolta negli adulti disattenzione verso i giovani. L’impressione è che non se ne ascoltino a sufficienza domande e propositi. Che non si valorizzino adeguatamente i loro talenti. Non ci si accorge – sovente – del loro bisogno di orientarsi e anche, talvolta, del loro disagio in un mondo così diverso da quello in cui i loro genitori sono cresciuti”. Così il presidente Sergio Mattarella alla cerimonia di consegna degli attestati d’onore ai nuovi alfieri della Repubblica. “Solitudini ostacolano solidarietà, superarle per abbattere muri”. “La solidarietà incontra un ostacolo: la solitudine.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giovani, Mattarella: “Mutamento demografico induce a disattenzione su di loro”

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