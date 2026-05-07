Giochi Preziosi si spera in un piano di rilancio

In Regione Lombardia si è svolta un’audizione riguardante la crisi di Giochi Preziosi, con la partecipazione di rappresentanti dell’azienda e dei sindacati. La riunione è avvenuta nella commissione Attività produttive, dove si sono discusse le modalità di un possibile piano di rilancio per l’azienda. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma si spera in interventi concreti per affrontare la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’AUDIZIONE. La crisi di Giochi Preziosi arriva in Regione Lombardia: audizione in commissione Attività produttive con azienda e sindacati. Chiesto un monitoraggio costante della situazione. Resta aperto il negozio di Bergamo in via XX Settembre. La crisi di Giochi Preziosi arriva in Regione Lombardia. Giovedì mattina 7 maggio, infatti, si è svolta in commissione Attività produttive l’audizione, richiesta urgentemente dal consigliere Pd Davide Casati, in merito alla situazione del gruppo milanese. Presenti sia la proprietà, che le rappresentanze regionali dei sindacati che stanno seguendo la vicenda: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. In audizione anche il Comune di Milano, la Città metropolitana di Milano e la dg regionale Lavoro e Sviluppo economico.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Giochi Preziosi, «si spera in un piano di rilancio» Notizie correlate Leggi anche: Per Giochi Preziosi sì agli ammortizzatori: negozio aperto a Bergamo Leggi anche: In via XX Settembre torna l’Upim al posto di Giochi Preziosi Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Giochi Preziosi, si spera in un piano di rilancio. Giochi Preziosi, «si spera in un piano di rilancio»La crisi di Giochi Preziosi arriva in Regione Lombardia: audizione in commissione Attività produttive con azienda e sindacati. Chiesto un monitoraggio costante della situazione. Resta aperto il negozi ... ecodibergamo.it Per Giochi Preziosi sì agli ammortizzatori: negozio aperto a BergamoNei giorni scorsi i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno raggiunto l’intesa al ministero del Lavoro dopo settimane di preoccupazione da parte degli addetti, comprese una decina di ... ecodibergamo.it