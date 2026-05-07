Nel Friuli Venezia Giulia, un anticiclone favorisce condizioni di stabilità atmosferica, mentre sono previste piogge in alcune zone montane nel pomeriggio di domani. Le precipitazioni interesseranno principalmente le aree più alte, con un aumento della probabilità di pioggia rispetto ad altre zone della regione. Le temperature varieranno tra pianura e zone costiere, con valori più elevati lungo la costa e più bassi nelle zone interne e montuose.

? Punti chiave Dove colpiranno esattamente le piogge previste per domani pomeriggio?. Come cambieranno le temperature tra pianura e zone costiere?. Quali rischi attendono chi si sposta sui rilievi montani?. Perché il cielo sarà diverso tra Udine e le valli?.? In Breve Pianura con massime tra 22 e 25 gradi e minime fino a 11 gradi.. Costa con temperature massime intorno ai 20 gradi e minime tra 13 e 16 gradi.. Montagna con 11 gradi a 1000 metri e 4 gradi a 2000 metri.. Possibili piogge isolate nel pomeriggio nelle valli montane di venerdì 8 maggio.. Il consolidamento del sistema anticiclonico porterà condizioni meteo più stabili in Friuli Venezia Giulia nella giornata di venerdì 8 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FVG, l’anticiclone porta stabilità: rischio piogge in montagna

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