Fernandez-Pardo e il sogno nerazzurro | l’Inter sfida il City per il talento del Lille

Un giovane talento del Lille è al centro delle attenzioni dell'Inter, che ha inserito il suo nome nella lista dei possibili acquisti per la prossima stagione. La società nerazzurra sta valutando questa opzione in vista di un possibile confronto con il Manchester City, che ha mostrato interesse per lo stesso calciatore. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe portare a un confronto tra le due società nelle prossime settimane.

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di Alberto Petrosilli Fernandez-Pardo è il nome nuovo sulla lista di Marotta e Ausilio in vista della prossima stagione: sfida al Manchester City. L’ Inter guarda con estremo interesse ai talenti emergenti del calcio europeo. Spunta un nome nuovo per l’attacco: Matias Fernandez-Pardo. Secondo quanto riportato da TMW, i nerazzurri si sarebbero iscritti alla corsa per il giovane talento del Lille, già finito nel mirino dei top club mondiali. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Fernandez-Pardo e il sogno nerazzurro: l’Inter sfida il City. Il classe 2005, nato a Bruxelles ma di nazionalità spagnola, sta vivendo una stagione da incorniciare in Ligue 1.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fernandez-Pardo e il sogno nerazzurro: l’Inter sfida il City per il talento del Lille Notizie correlate Stankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005Stankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005 Perrone Inter, la pista prende quota! La... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Matias Fernandez-Pardo decisive again as LOSC beat Paris FC 1-0; Il Como ha individuato l'erede di Nico Paz: sogno Fernandez-Pardo: svelata la richiesta del Lille; TRIBUNA.COM * SERIE A: IL COMO HA INDIVIDUATO L'EREDE DI NICO PAZ: SOGNO FERNANDEZ-PARDO: SVELATA LA RICHIESTA DEL LILLE; Ligue 1, solo 112 mln per i diritti tv: i club vendono i gioielli? I 5 giocatori più interessanti. Como, Fernandez-Pardo il sogno per l'Europa. E' (in teoria) ancora convocabile dall'ItaliaDopo l'ultimo successo sul campo del Paris FC il manager del Lille Bruno Genesio ha parlato in questi termini di Matías Fernández-Pardo,. tuttomercatoweb.com TMW - Inter e Manchester City si iscrivono alla corsa per Fernandez-Pardo del LilleL'anno migliore della vita sportiva di Matias Fernandez-Pardo. Inserito nella lista del Team of the Season che la Ligue 1 ha stilato questa settimana grazie all'annata giocata con la maglia del Lille, ... napolimagazine.com Il nome nuovo in orbita #inter è quello di Matias #fernandezpardo, esterno destro del #Lille classe 2005. È valutato 30 milioni di euro e quest’anno in #Ligue1 ha totalizzato 8 reti e 5 assist. #calciomercato facebook L' #Inter ha messo nel mirino Matias-Fernandez #Pardo, esterno classe 2005 del Lille. Il 21enne spagnolo, su cui ci sono anche Como e Manchester City, in stagione ha segnato 8 gol e 5 assist in Ligue 1 ed è stato una presenza fissa in Europa League. x.com