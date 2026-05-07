Fedrigoni | 2.200 euro di premio per 600 dipendenti in Trentino
Una società con circa 600 dipendenti in Trentino ha deciso di distribuire un premio totale di 2.200 euro. La quota del 30% di questo premio viene calcolata in base alle prestazioni di ogni singolo stabilimento. Inoltre, sono state introdotte nuove tutele per i periodi di malattia, senza dettagli specifici su come verranno applicate. La decisione riguarda sia aspetti economici che di tutela dei lavoratori.
? Punti chiave Come viene calcolata la quota del 30% legata ai singoli stabilimenti?. Quali nuove tutele vengono introdotte per i periodi di malattia?. Perché il premio prevede aumenti progressivi tra il 2027 e il 2028?. Cosa include il bonus di welfare aggiuntivo per ogni addetto?.? In Breve Premio basato sul 70% di obiettivi di Gruppo e 30% di parametri locali.. Incremento annuo di 100 euro previsto per gli anni 2027 e 2028.. Bonus welfare di 100 euro annui per ogni addetto ai quattro siti.. Norma Marighetti e Antonio Mele della Slc Cgil firmano l'intesa triennale.. I 600 dipendenti del Gruppo Fedrigoni in Trentino riceveranno un premio di risultato di 2.🔗 Leggi su Ameve.eu
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