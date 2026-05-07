Una società con circa 600 dipendenti in Trentino ha deciso di distribuire un premio totale di 2.200 euro. La quota del 30% di questo premio viene calcolata in base alle prestazioni di ogni singolo stabilimento. Inoltre, sono state introdotte nuove tutele per i periodi di malattia, senza dettagli specifici su come verranno applicate. La decisione riguarda sia aspetti economici che di tutela dei lavoratori.

? Punti chiave Come viene calcolata la quota del 30% legata ai singoli stabilimenti?. Quali nuove tutele vengono introdotte per i periodi di malattia?. Perché il premio prevede aumenti progressivi tra il 2027 e il 2028?. Cosa include il bonus di welfare aggiuntivo per ogni addetto?.? In Breve Premio basato sul 70% di obiettivi di Gruppo e 30% di parametri locali.. Incremento annuo di 100 euro previsto per gli anni 2027 e 2028.. Bonus welfare di 100 euro annui per ogni addetto ai quattro siti.. Norma Marighetti e Antonio Mele della Slc Cgil firmano l'intesa triennale.. I 600 dipendenti del Gruppo Fedrigoni in Trentino riceveranno un premio di risultato di 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fedrigoni: 2.200 euro di premio per 600 dipendenti in Trentino

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