Evo Morales | al via il processo per tratta di persone con 170 prove

È iniziato il processo contro Evo Morales, con la procura che ha presentato 170 prove a carico dell’ex presidente. Le prove includono documenti, testimonianze e altri elementi raccolti nel corso delle indagini. La difesa ha annunciato che cercherà di dimostrare come il procedimento possa essere un tentativo di lawfare, ovvero un uso strumentale del sistema giudiziario. La vicenda riguarda accuse di tratta di persone.

? Cosa scoprirai Cosa contengono esattamente le 170 prove raccolte dalla Procura?. Come riuscirà la difesa a dimostrare il tentativo di lawfare?. Perché Morales ha deciso di non presentarsi davanti al giudice?. Quali tensioni scatenerà l'udienza nella roccaforte del Chapare?.? In Breve Udienza fissata per l'11 maggio presso il tribunale di Tarija.. Avvocato Nelson Cox sostiene manovra politica per scopi mediatici.. Morales si rifugia nel Chapare per evitare l'arresto.. Accusa ipotizza relazione con minorenne nel 2016.. Lunedì prossimo a Tarija inizierà il procedimento giudiziario contro l’ex presidente Evo Morales, accusato di tratta aggravata di persone in relazione a una minorenne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Evo Morales: al via il processo per tratta di persone con 170 prove Notizie correlate Leggi anche: FC 26 Evo “Occhio di Falco”: Il boost universale per Velocità, Tiro e Fisico! Potenzia ogni reparto con questa EVO ripetibile (Hawk Eyed) Evo ‘Modalità Bestia’: Forza 92 e Aggressività alle stelle! Potenzia i tuoi giganti con questa EVO ripetibile (Beast Mode)Questa Evoluzione non punta sulla tecnica sopraffina, ma sulla capacità di “spostare” gli avversari. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Bolivia, lunedì al via processo a Evo Morales per 'tratta aggravata'. Bolivia, lunedì al via processo a Evo Morales per 'tratta aggravata'Inizierà lunedì prossimo a Tarija il processo contro l'ex presidente boliviano Evo Morales, accusato di tratta aggravata di persone per una presunta relazione con una minorenne dalla quale sarebbe nat ... ansa.it Bolivia: Evo Morales estromesso dal suo partito dopo 27 anniIn un nuovo capitolo del conflitto interno che in Bolivia scuote il 'Movimiento al socialismo' (Mas), l'ex presidente, Evo Morales (al governo dal 2006 al 2019), dopo 27 anni al potere è stato escluso ... ansa.it