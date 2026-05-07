Europa League la finale sarà Friburgo-Aston-Villa | Crystal Palace-Vallecano in Conference

Nella settimana dedicata alle competizioni europee di calcio, sono stati definiti gli ultimi risultati che portano alla conclusione delle varie fasi. La finale di Europa League si giocherà tra la squadra tedesca e quella inglese, mentre nella Conference League il Crystal Palace affronterà il Vallecano. Questi incontri chiudono il percorso delle competizioni continentali per le rispettive stagioni.

La settimana europea del calcio è arrivata ai verdetti decisivi: la finale di Europa League sarà tra Friburgo e Aston Villa. In Conference, tocca a Crystal Palace e Rayo Vallecano È tempo di scrivere la storia, è tempo di semifinali di coppe europee. E questa settimana sono arrivati tutti i verdetti più importanti, quelli che garantiscono il pass diretto per la finale. Se in Champions League ad andare avanti sono state PSG e Arsenal, non sono mancate le sorprese anche in Europa League. Quella più grande è rappresentata dal Friburgo, che a inizio anno in pochi avrebbero dato così avanti nella competizione. Il successo per 3-1 di stasera contro il Braga, invece, garantisce l’accesso alla finale del 20 maggio.🔗 Leggi su Sportface.it

Serie A Now - In campo Europa League e Conference

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