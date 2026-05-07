Europa League finale Aston Villa?Friburgo | inglesi travolgono il Nottingham 4?0

Da agi.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale di ritorno di Europa League, l'Aston Villa ha battuto il Nottingham Forest con il punteggio di 4-0, grazie alle reti di Watkins, Buendia e a una doppietta di McGinn. La vittoria permette ai Villains di accedere alla finale che si terrà a Istanbul il 20 maggio, dove affronteranno il Friburgo. La gara si è giocata con un risultato netto favorevole ai padroni di casa.

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AGI - Sarà Aston Villa-Friburgo la finale di Europa League in programma a Istanbul il 20 maggio. Nelle semifinali di ritorno di Europa League i Villains si sono imposti per 4-0 sul Nottingham Forest con le reti di Watkins, Buendia e doppietta di McGinn. I tedeschi del Friburgo hanno superato 3-1 il Braga: doppietta di Kubler, gol di Monzambi e Victor per i portoghesi.  Finale Conference sarà Crystal Palace-Rayo Vallecano. Sarà Crystal Palace-Rayo Vallecano la finale di Conference League in programma a Lipsia il 27 maggio. Il Crystal Palace ha battuto 2-1 lo Shakthar Donetsk dopo l'1-3 dell'andata. Partita subito in discesa per la squadra di Glasner con l'autogol di Pedro Henrique e la rete di Mateta, intervallate dal gol vano di Eguinaldo.🔗 Leggi su Agi.it

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