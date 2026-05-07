Europa League e Conference League i risultati delle semifinali

Nelle competizioni europee di questa stagione, le semifinali di Europa League e Conference League si sono concluse con le rispettive vittorie delle squadre che si sono qualificate per le finali. Le gare hanno visto protagonisti diversi club, con incontri disputati nel corso delle ultime settimane. I risultati hanno determinato le squadre che si sfideranno nelle finali previste a maggio, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle date e le sedi degli appuntamenti conclusivi.

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Roma, 7 maggio 2026 – Dopo quella di Champions League, che il prossimo 30 maggio vedrà opporsi Paris Saint-Germain e Arsenal alla Puskas Arena di Budapest, anche le finali di Europa League e Conference League conoscono finalmente le proprie protagoniste: si tratta, rispettivamente, di Aston Villa e Friburgo, che il 20 maggio si sfideranno al Tupras Stadium di Istanbul, e Crystal Palace e Rayo Vallecano, che si contenderanno il trofeo il 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia. Le semifinali di Europa League. Le vittorie di Pirro: si potrebbe così sintetizzare quanto ottenuto nel primo round da Nottingham Forest e Braga. Quanto ai primi, vittoriosi all'andata grazie al rigore trasformato da Wood al 71', il secondo atto del derby con l'Aston Villa si rivela un bagno di sangue.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europa League e Conference League, i risultati delle semifinali Conference League, la gol collection delle semifinali di andata Notizie correlate Europa e Conference League, i risultati delle semifinali d'andataMilano, 30 aprile 2026 - Nel derby inglese di Europa League, il primo in una semifinale europea dal 2009, il Nottingham Forest supera 1-0 l’Aston... Le partite di oggi: semifinali di ritorno in Europa League e in Conference LeagueSi torna in campo in Europa con le semifinali delle sorelle minori della Champions League. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Le partite di oggi: via alle semifinali di Europa League e Conference; Corsa alla Champions, i calendari a confronto; Calcio in tv: giovedì sera con Europa e Conference League; Coppe europee, dove vedere le partite di oggi in TV (senza italiane). Europa League e Conference League, i risultati delle semifinaliSi compone il quadro delle finali: da una parte se la vedranno Aston Villa e Friburgo, dall'altra Crystal Palace e Rayo Vallecano ... msn.com Europa League in TV, le semifinali: dove vedere oggi le partite di ritorno, orari e canaliStasera si giocano le semifinali di Europa League: Aston Villa-Nottingham Forest e Friburgo-Braga, e di Conference League: Crystal Palace-Shakthar Donetsk ... fanpage.it C'è anche un pizzico di Italia in finale di Europa League: Vincenzo Grifo proverà l'impresa con il suo Friburgo! Il fantasista italiano, che anche contro il Braga è stato decisivo con il suo destro servendo l'assist per il momentaneo 3-0 dei suoi, dovrà sfidare l'i - facebook.com facebook #AstonVilla e #Friburgo esagerate, è loro la finale di #EuropaLeague: Nottingham e #Braga si arrendono x.com