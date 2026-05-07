Entella-Carrarese venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol e uno per parte

Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si disputerà la partita tra Entella e Carrarese. Le formazioni ufficiali sono state ufficializzate e le quote sono state stabilite, con pronostici che indicano una possibilità di almeno tre gol complessivi, uno per parte. La partita si inserisce nella classifica di Serie B, con attenzione particolare alla posizione delle due squadre nella graduatoria del campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui