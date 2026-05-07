Entella-Carrarese venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol e uno per parte
Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si disputerà la partita tra Entella e Carrarese. Le formazioni ufficiali sono state ufficializzate e le quote sono state stabilite, con pronostici che indicano una possibilità di almeno tre gol complessivi, uno per parte. La partita si inserisce nella classifica di Serie B, con attenzione particolare alla posizione delle due squadre nella graduatoria del campionato.
Partiamo ancora una volta dalla classifica di Serie B, ovviamente con particolare riferimento alla situazione di Entella e Carrarese. Ai Diavoli Neri padroni di casa, che con 39 punti sono già sicuri di evitare la retrocessione diretta, non basterà vincere per evitare i playout, ma dovranno sperare che una tra Südtirol ed Empoli non faccia lo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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