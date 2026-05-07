Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si svolgerà la partita tra Entella e Carrarese, due squadre che occupano posizioni diverse in classifica di Serie B. Le formazioni sono state annunciate, e si prevede una gara con almeno tre gol complessivi, con un gol per parte. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, in un campionato ancora aperto.

Partiamo ancora una volta dalla classifica di Serie B, ovviamente con particolare riferimento alla situazione di Entella e Carrarese. Ai Diavoli Neri padroni di casa, che con 39 punti sono già sicuri di evitare la retrocessione diretta, non basterà vincere per evitare i playout, ma dovranno sperare che una tra Südtirol ed Empoli non faccia lo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Entella-Carrarese (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol e uno per parte

Notizie correlate

Entella-Carrarese (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiPartiamo ancora una volta dalla classifica di Serie B, ovviamente con particolare riferimento alla situazione di Entella e Carrarese.

Cadiz-Deportivo La Coruña (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al “Nuevo Mirandilla”Mancando solo quattro partite alla fine della stagione regolare non possiamo che partire dalla classifica di Segunda Division, analizzando in...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Live Virtus Entella - Carrarese - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 08/05/2026; Entella, assalto alla Carrarese per evitare il playout. Chiappella: Il pubblico sarà decisivo; Watch Virtus Entella - Carrarese Live Stream Online | DAZN IT; V. Entella-Carrarese: le modifiche alla viabilità di Chiavari.

Entella, assalto alla Carrarese per evitare il playout. Chiappella: Il pubblico sarà decisivoI chiavaresi devono battere i toscani e sperare che l’Empoli non vinca a Monza. Il tecnico biancoceleste: Sarà una partita molto difficile, ma siamo pronti ... genova.repubblica.it

Carrarese, Calabro: Playoff? Abbiamo il 3,5% di chance, le sfrutteremo tutteAntonio Calabro, tecnico della Carrarese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Virtus Entella, ultima giornata di Serie. tuttomercatoweb.com

Entella, assalto alla Carrarese per evitare il playout. Chiappella: “Il pubblico sarà decisivo” x.com

Virtus Entella. . VIGILIA Mister Chiappella presenta Entella-Carrarese #ForzaEntella #UnaSolaSquadra - facebook.com facebook