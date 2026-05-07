Elezioni l' appello di Di Rosa | Liberiamo Agrigento dal ' Sistema Di Mauro'

Un politico ha annunciato l'inizio di una campagna per cambiare la gestione politica della città, definendo l’azione come una battaglia politica e morale contro un sistema di poteri consolidato negli ultimi anni. L’obiettivo dichiarato è smantellare le influenze legate a un ex esponente politico, visto come il simbolo di un sistema di interessi che ha caratterizzato la città per decenni. L’appello invita i cittadini a partecipare a questa importante fase politica.