Elezioni comunali 2026 tutti i comuni novaresi al voto

Il prossimo 24 e 25 maggio si terranno le elezioni comunali in sei comuni della provincia di Novara. In questa tornata elettorale i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. La consultazione si svolgerà su tutto il territorio provinciale, coinvolgendo comunità di dimensioni diverse e con elettori chiamati a esprimersi attraverso il voto.

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Sono 6 i comuni della provincia di Novara che andranno al voto il 24 e 25 maggio per eleggere il nuovo sindaco. A parte Trecate, dove si torna al voto prima del tempo a causa del commissariamento del Comune dopo le dimissioni di nove consiglieri comunali, sono tutti comuni con meno di 15mila.🔗 Leggi su Novaratoday.it Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elezioni comunali a Cascina 2026: tutte le liste e i candidati; Elezioni a Messina 2026, liste e candidati al Consiglio comunale: tutti i nomi; Elezioni comunali 2026, tutti i comuni novaresi al voto; Venezia, i 36 candidati di Forza Italia alle elezioni comunali 2026. Sondaggi politici, le intenzioni di voto a circa due settimane dalle elezioni comunali. Tutti i DATIL’ultimo sondaggio SWG, realizzato su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia, ha offerto uno spunto interessante sulle tendenze politiche a circa due settimane dalle elezioni am ... strettoweb.com Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it Elezioni comunali. I giudici amministrativi di secondo grado confermano la pronuncia del Tar che aveva riammesso due liste ricusate #IoSeguoTgr - facebook.com facebook