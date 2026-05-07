Doppia rapina all' Esp due uomini in carcere Auto rubate impronte e sosta in rosticceria | così sono stati identificati

Due uomini sono stati arrestati in seguito a una doppia rapina avvenuta il 10 novembre scorso presso le gioiellerie di un centro commerciale. Durante le indagini, gli investigatori hanno raccolto impronte digitali, recuperato un’auto rubata e analizzato le registrazioni di una rosticceria dove i sospettati si erano fermati. A distanza di mesi, le prove hanno portato all'identificazione e alla cattura dei responsabili.

A mesi di distanza si stringono le reti degli investigatori attorno alla banda che, il 10 novembre scorso, portò a termine una doppia rapina alle gioiellerie del centro commerciale Esp. Le indagini della Squadra Mobile della Polizia di Ravenna, coordinate dal pm Francesco Coco, hanno portato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Terribile rapina a Genova, così due turisti sono stati picchiati e derubati: 8 arrestiÈ di otto arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Squadra Mobile e dal Commissariato Prè di Genova, che ha portato all’esecuzione... Colpo da 325mila euro in gioielleria: in manette due sanseveresi incastrati per la sosta in rosticceriaDue uomini di San Severo sono stati arrestati dalla polizia perchè ritenuti presunti componenti del commando che il 10 novembre scorso ha assaltato...