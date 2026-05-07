Domiziana Giovinazzo incinta | aspetta una bambina

L’attrice Domiziana Giovinazzo ha comunicato di essere in attesa del suo terzo bambino, annunciando la gravidanza sul suo profilo Instagram. La notizia riguarda una bambina, secondo quanto scritto dalla stessa attrice. La gravidanza è stata condivisa pubblicamente attraverso i social media, senza ulteriori dettagli sulla data prevista del parto o altri aspetti personali.

L’attrice Domiziana Giovinazzo è incinta del terzo figlio e aveva già dato l’annuncio tempo fa sul suo profilo Instagram. Oggi però comunica al suo pubblico che lei e il marito sono in dolce attesa di una bambina. Fonte: instagram @domiziosaofficial Negli scatti Domiziana incinta con il marito, insieme mentre passeggiano su una spiaggia, indossando abiti che richiamano le tonalità del rosa e un fumo appunto rosa. Per non lasciare dubbi, Domiziana ha poi accompagnato questi scatti con una breve ma importante frase: “Ti ho sognata così tanto. “. L’attrice aveva dato l’annuncio della gravidanza a Febbraio 2026, sempre in un post Instagram dove...🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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