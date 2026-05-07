Dodici milioni di euro per salvare la Tuscia dal dissesto idrogeologico | gli otto comuni che ricevono i fondi

Il ministero dell’interno ha approvato un finanziamento di 12,4 milioni di euro destinato a otto comuni della Tuscia. Questa somma è stata assegnata per interventi contro il dissesto idrogeologico nella regione, secondo quanto stabilito da un decreto approvato lo scorso luglio. I fondi sono stati destinati a progetti specifici per la messa in sicurezza del territorio e per prevenire i rischi legati alle condizioni climatiche.

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Importanti risorse statali per la Tuscia. Il ministero dell’interno ha infatti dato il via libera a un finanziamento complessivo di 12,4 milioni di euro, frutto di un decreto dello scorso luglio che ha stabilito i criteri per l'accesso ai contributi. I fondi, che rientrano in un piano.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Due milioni di euro per lottare contro il dissesto idrogeologicoSono iniziati da qualche giorno una serie di interventi sul territorio di Grottazzolina, mirati alla risoluzione di diverse problematiche legate al... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’UniCal approva il bilancio: utile record di oltre 16 milioni di euro; La Giunta Sanna approva il rendiconto di gestione 2025; Aree Interne, 14 milioni di euro per il rilancio della Valcamonica; Friuli Venezia Giulia: 11 milioni di presenze nel 2025 e un brand come motore della strategia turistica. Maltempo, il Governo delibera lo stato di emergenza: stanziati 10 milioni per la PugliaVia libera in Consiglio dei ministri per la durata di dodici mesi. Lo stanziamento complessivo è di 50 milioni di euro per la dichiarazione di stato di emergenza per Abruzzo, Molise, Puglia e ... lagazzettadelmezzogiorno.it Senigallia, dodici anni fa l'alluvione. Le voci di quel giorno: Qui non c'è più futuroL'anniversario del 3 maggio 2014, quando il fiume Misa esondò travolgendo case e imprese. Danni per 180 milioni di euro, quattro le vittime. Ancora in corso il processo sulle responsabilità ... rainews.it Nel 2025 il Friuli Venezia Giulia ha superato gli 11 milioni di presenze turistiche, registrando un +6,5% rispetto ai dodici mesi precedenti, con un incremento... facebook