Delitto di Garlasco la famiglia Poggi non cambia idea | Non si può riscrivere la storia dal nulla

La famiglia Poggi ha ribadito di essere convinta che Alberto Stasi sia l’unico colpevole del delitto di Garlasco. Dopo la recente riapertura delle indagini, i familiari hanno dichiarato che non intendono cambiare idea e hanno affermato che non si può riscrivere la storia partendo da zero. La posizione dei Poggi si mantiene ferma, nonostante le novità emerse nelle ultime settimane.

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Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi resta convinta: “Il colpevole è Alberto Stasi”. La nuova inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio non cambia la convinzione della famiglia Poggi: per i genitori e il fratello di Chiara, il responsabile dell’omicidio resta Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di carcere. A ribadirlo sono gli avvocati della famiglia dopo la chiusura delle indagini a carico di Sempio, oggi ritenuto dalla Procura il presunto autore del delitto avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Una posizione netta che continua ad alimentare uno dei casi giudiziari più complessi e divisivi della cronaca italiana.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi non cambia idea: “Non si può riscrivere la storia dal nulla” Il delitto di Garlasco. Gli avvocati di Alberto Stasi: Chiederemo revisione del processo. Notizie correlate Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi difende Stasi: “Non si può riscrivere la storia dal nulla”Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi resta convinta: “Il colpevole è Alberto Stasi” La nuova inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio non... Garlasco, chi è il famoso «Ignoto 2» che può riscrivere la storia del delittoUn anno di misteri sul misterioso «Ignoto 2», attorno a cui circolano alcune delle ipotesi più bizzarre e sperimentali sul delitto di Garlasco. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Delitto di Garlasco, la nuova ricostruzione: Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiuto; Delitto di Garlasco, Sempio deciderà all’ultimo se parlare ai pm. Per la difesa l'esame antropometrico escluderebbe la sua presenza sulla scena del crimine; L’aggressione, l’orario e il movente del delitto di Garlasco: le due verità sulla morte di Chiara; Garlasco - Il silenzio strategico di Sempio e le domande in stand by dei pm. Garlasco, la nuova ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi: l’approccio, la fuga e i colpi sulla scala. E quella frase di SempioLa nuova ricostruzione del delitto di Garlasco torna dentro la villetta di via Pascoli e rilegge, passo dopo passo, gli ultimi momenti di Chiara Poggi. thesocialpost.it Delitto Garlasco, Procura chiude indagine su Sempio e solleciterà revisione processo StasiLeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto di Garlasco, verso chiusura inchiesta. Ieri Sempio tre ore in Procura: le novità ... tg24.sky.it La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. È attesa nelle prossime ore la notifica dell'atto di conclusione dell'inchiest - facebook.com facebook La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. L'articolo completo su Repubblica Milano #rep x.com