David di Donatello tre premi al film Le assaggiatrici | sul palco anche la scrittrice reggina Postorino

Da reggiotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il direttivo dell'associazione Incontriamoci Sempre OdV esprime le congratulazioni a Rosella Postorino, scrittrice reggina di straordinario talento e già insignita del Premio Simpatia della Calabria 2025, per il trionfo ottenuto ieri sera alla 71esima edizione dei David di Donatello, la più.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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