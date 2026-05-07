David di Donatello tre premi al film Le assaggiatrici | sul palco anche la scrittrice reggina Postorino
Il direttivo dell'associazione Incontriamoci Sempre OdV esprime le congratulazioni a Rosella Postorino, scrittrice reggina di straordinario talento e già insignita del Premio Simpatia della Calabria 2025, per il trionfo ottenuto ieri sera alla 71esima edizione dei David di Donatello, la più.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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