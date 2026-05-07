Danimarca gioielli vichinghi ritrovati in un bosco Cosa sappiamo dell’antico ‘Tesoro di Rold’

Nel bosco di Rold, in Danimarca, sono stati trovati numerosi gioielli risalenti all’epoca vichinga. Il ritrovamento comprende anelli, fibbie e altri oggetti di ornamento che si pensa siano parte di un antico tesoro. Le scoperte sono state fatte recentemente e stanno attirando l’attenzione di archeologi e studiosi. Non sono ancora state fornite informazioni dettagliate sui reperti né sul loro significato storico.

Quella appartenuta ai vichinghi si sta rivelando sempre di più una terra di tesori. Dopo le quasi 3.000 monete d’argento ritrovate in un campo in Norvegia, ecco spuntare il già ribattezzato “Tesoro di Rold” in un bosco dell’omonimo villaggio della regione dell’Himmerland, in Danimarca: 6 braccialetti d’oro massiccio risalenti a oltre mille anni fa. Il terzo maggior ritrovamento di monili d’oro in Danimarca. Il ritrovamento è avvenuto poche settimane fa, quando un uomo ha consegnato due braccialetti d’oro al Dipartimento archeologico dei Musei dello Jutland settentrionale, dicendo di averli visti luccicare nel terreno lungo una strada di campagna in una zona boschiva vicino a Rold.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Danimarca, gioielli vichinghi ritrovati in un bosco. Cosa sappiamo dell’antico ‘Tesoro di Rold’ Notizie correlate Mummy’s Jewels 100 slot: il tesoro di Pragmatic Play nascosto tra le tombe dell’Antico EgittoC’è un tesoro nascosto nella tomba e questa non può che essere una buona notizia per gli appassionati di slot a tema Antico Egitto. Super caccia e droni Reaper: cosa sappiamo dei nuovi gioielli del partner UsaCaccia di nuova generazione e droni a lunga autonomia: la Corea del Sud, partner strategico degli Stati Uniti, negli ultimi mesi ha svelato due...