Dammi il referto subito | aggredisce titolare e semina il panico in una struttura sanitaria privata

Nella mattinata del 6 maggio 2026, a Santa Maria a Vico, i militari sono intervenuti in una struttura sanitaria privata dopo una lite. Un uomo ha chiesto immediatamente il referto medico, poi ha aggredito il titolare della struttura e ha causato scompiglio tra i presenti. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno fermato l’aggressore e avviato le procedure per chiarire quanto accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata di ieri, 6 maggio 2026, a Santa Maria a Vico, i militari della locale Stazione Carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza “112”, che indicava una situazione di tensione all’interno di una struttura sanitaria privata. Giunti sul posto, presso un laboratorio di analisi situato lungo via Nazionale, i Carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto, avviando immediatamente gli accertamenti. Un 45enne, residente nel casertano e incensurato, si sarebbe presentato presso la struttura pretendendo di ottenere con urgenza il referto relativo ad alcuni esami clinici, senza rispettare l’ordine delle prenotazioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Dammi il referto subito”: aggredisce titolare e semina il panico in una struttura sanitaria privata Notizie correlate Ragazzo ubriaco semina il panico al pronto soccorso e aggredisce i carabinieriEra appena passata la mezzanotte di domenica 3 maggio, quando dal pronto soccorso dell'ospedale di Chiari è partita una richiesta di aiuto al 112. Detenuto ubriaco e drogato danneggia infermeria, aggredisce un poliziotto e semina il panico al pronto soccorso“Non si ferma l’escalation di violenza all’interno della casa di reclusione di Orvieto.