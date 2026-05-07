Cuba Waltz smentisce il blocco navale | ‘Le voci sono false

Un portavoce degli Stati Uniti ha dichiarato che non esiste un blocco navale contro Cuba e ha definito false le voci che parlano di un isolamento militare dell’isola. Le autorità americane hanno specificato che i punti di partenza delle navi dirette a Cuba sono regolarmente monitorati e che non ci sono restrizioni sulla navigazione commerciale. La discussione si concentra sulle rotte marittime che collegano i porti statunitensi a quelli cubani.

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? Punti chiave Cosa viaggia realmente dai porti americani verso l'isola?. Come si smentiscono le voci di un isolamento militare cubano?. Perché la questione Iran influenza le dichiarazioni su Cuba?. Quali dati confermano la continuità dei flussi commerciali marittimi?.? In Breve Navi caricano beni essenziali nei porti di New Orleans e della Florida.. Flussi commerciali verso Cuba avvengono regolarmente tra porti americani e isola.. Dichiarazioni rilasciate a New York durante il dibattito sulla risoluzione per l'Iran.. Contesto diplomatico legato alla gestione dello Stretto di Hormuz e tensioni mediorientali.. A New York, il rappresentante permanente degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, Waltz, ha smentito con forza le voci riguardanti un possibile blocco navale ai danni di Cuba.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuba, Waltz smentisce il blocco navale: ‘Le voci sono false Notizie correlate Iran riapre Hormuz, Trump mantiene il blocco navale: “Ci prendiamo l’uranio”. Teheran smentisce(Adnkronos) – L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz, Donald Trump esulta ma mantiene il blocco navale mentre il prezzo del petrolio scende di oltre il... Leggi anche: Guerra Usa-Iran, Trump impone il blocco navale a Hormuz: «Coinvolto anche il Regno Unito». Ma Londra smentisce – La diretta