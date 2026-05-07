Cosa vogliono fare i candidati sindaco contro l' aumento dei furti? | le domande dei residenti di Civita Castellana

Un gruppo di residenti del quartiere La Penna ha rivolto alcune domande ai candidati sindaco riguardo all’aumento dei furti domestici e della microcriminalità. La richiesta nasce dall’esigenza di conoscere le proposte concrete dei candidati per affrontare questi problemi che preoccupano la comunità locale. Le domande sono state presentate in un momento di crescente attenzione sulla sicurezza nel territorio.

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Gentili candidati,siamo un gruppo di cittadini del quartiere La Penna e desideriamo sottoporvi alcune domande su un tema molto sentito: l’aumento dei furti domestici e della microcriminalità. Negli ultimi anni abbiamo osservato un forte impegno del Comune nel garantire sicurezza durante eventi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate "Cosa vogliono fare i candidati sindaco contro l'aumento di furti?": le domande dei residenti di Civita CastellanaGentili candidati,siamo un gruppo di cittadini del quartiere La Penna e desideriamo sottoporvi alcune domande su un tema molto sentito: l’aumento dei... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Cosa vogliono fare i candidati sindaco contro l'aumento dei furti?: le domande dei residenti di Civita Castellana; 'A Civita Castellana serve un segnale forte di rottura con il passato'; Civita Castellana, la Coalizione Sangallo: Puntiamo su ascolto, serietà e concretezza; Affido familiare, a Civita Castellana l’incontro di sensibilizzazione promosso dal Consorzio T.I.NE.R.I. Sicurezza a Civita Castellana: “Meno riflettori sugli eventi, più tutele nei quartieri” Il grido d’aiuto dei residenti de La Penna: i cittadini interpellano i candidati sindaco su furti domestici e prevenzione quotidiana https://www.viterbonews24.it/news/sicurezza-a-civi facebook