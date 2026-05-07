Cosa fare in città | gli eventi del week end del 9 e 10 maggio

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, nel novarese e nel Vco si svolgono numerosi eventi. In città e zone limitrofe si tengono spettacoli, concerti, mostre e visite guidate. Sono previsti anche luna park, sagre, fiere, mercatini, street food e festival. La varietà di appuntamenti offre diverse possibilità di svago, coinvolgendo sia le famiglie che gli appassionati di cultura e divertimento.

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Un nuovo fine settimana con tanti appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco.In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, visite guidate, luna park, sagre, fiere, mercatini, street food, festival e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo secondo.🔗 Leggi su Novaratoday.it Cosa fare nella prima parte di maggio in Emilia Romagna Notizie correlate Leggi anche: Cosa fare in città: tutti gli eventi del week end del 1° maggio Cosa fare in città: gli eventi del week end del 7 e 8 marzoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città; Cosa fare in città: tutti gli eventi del week end del 1° maggio; Cosa fare (anche gratis) a Milano per il ponte del 1° maggio: tutti gli eventi; 1 maggio a Milano: cosa fare in città e gite fuori porta. Cosa fare quando quelle adolescenti zeppe di ormoni che siamo state fanno irruzione con tutto il loro arsenale di desiderio impetuoso Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti x.com Che cosa fare se il vettore aggiunge un supplemento dopo la prenotazione. In Europa a giugno termineranno i negoziati sui diritti dei passeggeri - facebook.com facebook