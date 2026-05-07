Cosa fare in città | gli eventi del week end del 9 e 10 maggio

Da novaratoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, nel novarese e nel Vco si svolgono numerosi eventi. In città e zone limitrofe si tengono spettacoli, concerti, mostre e visite guidate. Sono previsti anche luna park, sagre, fiere, mercatini, street food e festival. La varietà di appuntamenti offre diverse possibilità di svago, coinvolgendo sia le famiglie che gli appassionati di cultura e divertimento.

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Un nuovo fine settimana con tanti appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco.In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, visite guidate, luna park, sagre, fiere, mercatini, street food, festival e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo secondo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Cosa fare nella prima parte di maggio in Emilia Romagna

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