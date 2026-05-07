Domani sera, venerdì 8 maggio, presso la libreria Spazio Terzo Mondo a Seriate si terrà un evento dedicato ai giovani, durante il quale sarà presente Giuseppe Festa. L'iniziativa prevede un momento di confronto e ascolto, con la partecipazione di Festa, che si rivolge ai ragazzi per condividere riflessioni legate alla natura. L'incontro è aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo. La libreria Spazio Terzo Mondo di Seriate ospita domani sera, venerdì 8 maggio, un incontro per riflettere su come la letteratura possa creare connessioni profonde tra giovani lettori e ambiente Gli scrosci di pioggia quotidiana nei pomeriggi di agosto. In inverno, i tunnel scavati a mano nella neve alta più di me. Dover sempre mettere una felpa la sera in estate. Non sentire mai il bisogno dell’aria condizionata. I Natali innevati. La stufa accesa anche a primavera inoltrata. Il parabrezza dell’auto pieno di moscerini schiacciati. Queste sono solo alcune delle cose che erano normali nella mia infanzia e che ora, semplicemente, non lo sono più.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Con Giuseppe Festa la natura torna a parlare ai ragazzi

Notizie correlate

Voci dal Nord per parlare ai ragazzi. A Faenza tre incontri con gli autoriFaenza arricchisce la propria proposta culturale e accoglie la letteratura internazionale, in particolare quella britannica e norvegese.

Leggi anche: Panissa, natura e amici a quattro zampe: a Casalino torna la Festa di Primavera

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Con Giuseppe Festa la natura torna a parlare ai ragazzi; Festa di S. Giuseppe Artigiano: incontro di preghiera con l’arcivescovo, Candiolo 28 aprile 2026; Programma per i festeggiamenti di San Giuseppe Lavoratore; Festa di San Giuseppe Operaio a Priolo con Radio 105 e Clementino.

San Giuseppe a Busto Arsizio, parco Stelvio strapieno e festa in grande per le famiglieBUSTO ARSIZIO – Il parco di viale Stelvio, a Busto Arsizio, è il centro delle iniziative per la festa di San Giuseppe nel quartiere dell’ospedale. Le serate stanno registrando grande partecipazione e ... laprovinciadivarese.it

Monte Compatri – Fiera di San Giuseppe: ultimo giorno di festa con gastronomia, motori e musicaPartecipazione alla 99esima fiera di san giuseppe a Monte Compatri tra musica, gastronomia, sidecar e tradizione ... castellinotizie.it

Si conclude una settimana piena di incontri, letture e dialoghi. A coronamento di tutto questo, nella giornata internazionale dedicata al libro, abbiamo accolto in libreria Giuseppe Festa. È stato un incontro in cui il tempo è diventato qualcosa di relativo, in c - facebook.com facebook