Comedy Deb Debora Villa al Teatro Ghione

Debora Villa torna a esibirsi in teatro con lo spettacolo Comedy Deb, che sarà in scena al Teatro Ghione di Roma il 13 maggio. Lo spettacolo propone una riflessione sulla vita, paragonandola a una serie televisiva, e si concentra su domande sul modo in cui gli altri vedono e seguono le proprie esperienze. La commedia affronta temi legati alla percezione e all’identità in modo leggero e ironico.

“E se la tua vita fosse una serie? E se qualcuno stesse facendo binge watching di te?”. Debora Villa torna a teatro con Comedy Deb e lo spettacolo fa tappa anche a Roma, al Teatro Ghione, il prossimo 13 maggio. Una piattaforma streaming dell’anima, dove la vita dell’artista milanese si trasforma.🔗 Leggi su Romatoday.it

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