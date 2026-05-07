Castelnovo Monti in due bloccati sulla Pietra durante arrampicata

Due persone sono rimaste bloccate su una parete durante un’ascensione alla Pietra di Bismantova, a Castelnovo Monti. I soccorsi sono stati attivati per il loro recupero, intervenendo sul posto. La parete è nota come meta frequente per gli appassionati di arrampicata. Al momento non ci sono dettagli sulle condizioni dei coinvolti o sulle cause del blocco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 7 maggio 2026 – Soccorsi mobilitati per recuperare due persone rimaste bloccate in parete, durante una arrampicata alla Pietra di Bismantova, a Castelnovo Monti, in un punto spesso scelto proprio per questo tipo di attività dagli appassionati di questa disciplina. L’operazione è stata avviata nel corso della serata, con intervento di vigili del fuoco, Soccorso alpino, forze dell’ordine e, per motivi precauzionali, anche del personale di un’ambulanza, per fornire assistenza. Secondo quanto si è appreso, le condizioni delle persone coinvolte sono rassicuranti, ma con la necessità dell’intervento di personale specializzato e di attrezzature adeguate per poter effettuare il recupero in piena sicurezza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castelnovo Monti, in due bloccati sulla Pietra durante arrampicata Notizie correlate Furto all'autolavaggio a Castelnovo Monti, coppia denunciataCastelnovo Monti (Reggio Emilia), 11 marzo 2026 – Avrebbero approfittato di un momento di distrazione della vittima che, in un autolavaggio a Felina... Giovane cade durante l’arrampicata sulla falesia, trauma cranico. Soccorsa con l’elicotteroMolazzana (Lucca), 6 aprile 2026 – Vigili del fuoco e Soccorso Alpino hanno raggiunto in emergenza la falesia delle Rocchette, a Molazzana, per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lutto a Castelnovo Monti per la scomparsa di Dante Ligabue e del professor Umberto Casoli; Castelnovo De' Monti, si fingono manager di Achille Lauro e chiedono 10 mila euro a una donna: l'epilogo; Il 45° Rally Appennino Reggiano sarà valido per Coppa Rally Zona 6; Castelnovo Monti, un pomeriggio alla scoperta del Conservatorio. Castelnovo Monti, gravi due giovani dopo lo schianto fra autoCastelnovo Monti (Reggio Emilia), 29 giugno 2025 – Un violento schianto tra due auto ha provocato il ferimento di due persone, entrambe in modo grave. Massiccio lo spiegamento di forze dei soccorsi, ... ilrestodelcarlino.it Serie c play off. Castelnovo Monti sbanca Molinella e va in finaleMOLINELLA 74 CASTELNOVO MONTI 95 MOLIX MOLINELLA: Tognon 8, Negroni, Boggian ne, Bianchi 18, Marchi 10, Biasco 13, Godano, Seravalli, Carella 12, ... msn.com https://www.redacon.it/2026/05/06/castelnovo-monti-un-pomeriggio-alla-scoperta-del-conservatorio/ - facebook.com facebook