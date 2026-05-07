Capello svela la bellezza del trionfo dell’Arsenal contro l’Atletico per 1-0

L'Arsenal ha conquistato la finale di Champions League dopo 20 anni grazie alla vittoria per 1-0 contro l'Atletico Madrid. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso alla squadra di accedere alla fase decisiva del torneo. Capello ha commentato il risultato evidenziando la validità della prestazione della squadra. La finale si svolgerà nelle prossime settimane, segnando un ritorno importante per il club.

"> Arsenal Raggiunge la Finale di Champions League dopo 20 Anni. MADRID, SPAGNA – 20 APRILE: Fabio Capello partecipa al Sporting Mixed Zone in occasione dei Laureus World Sports Awards Madrid 2025 presso il Palacio De Cibeles il 20 aprile 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel MartinezGetty Images per Laureus) Fabio Capello, ex allenatore di fama, ha elogiato la prestazione dell’Arsenal nella semifinale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Secondo lui, i Gunners sono stati superiori in ogni aspetto del gioco. “Il più bel aspetto della vittoria dell’Arsenal è stato il supporto dei loro tifosi”, ha dichiarato Capello, esprimendo la sua ammirazione per il calore e la passione del pubblico, che hanno sostenuto la squadra fino all’ultimo minuto.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Capello svela la bellezza del trionfo dell’Arsenal contro l’Atletico per 1-0. Notizie correlate Simeone insiste che il pareggio dell’andata dell’Atletico contro l’Arsenal non sia dovuto alla sfortunaRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Trentasei gradi di bellezza, tra artigianalità e innovazione: aperta la nuova oasi del capello in corso MazziniIl cuore di Forlì si arricchisce di una nuova destinazione dedicata alla cura della persona.