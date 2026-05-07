CANALE 5 | MAX GIUSTI REGISTRA THE MONEY DROP CON GRANDI NOVITÀ ANTEPRIMA

Su Canale 5 si prepara il ritorno di The Money Drop, condotto da Max Giusti, nel settore dei game show. La trasmissione vedrà alcune novità rispetto alle precedenti edizioni, mentre la Ruota della Fortuna di Gerry Scotti mantiene alti gli ascolti. L’attenzione si concentra sulla nuova stagione del programma e sui cambiamenti che verranno apportati. La produzione ha annunciato che le registrazioni sono in corso e le puntate saranno trasmesse nelle prossime settimane.

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Gran fermento nel reparto game show di Canale 5. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti continua a macinare ascolti e all’orizzonte c’è il ritorno di The Money Drop con Max Giusti. Vi anticipiamo su BubinoBlog che è stato registrato un numero zero del quiz condotto da Scotti tra il 2011 e il 2013 nel preserale dell’ammiraglia Mediaset, oltre ad uno speciale in prime time con i vip per beneficenza. Come funziona The Money Drop? Ecco il regolamento del game di Canale 5 così come annunciato dalla nota ufficiale Mediaset del 2013 in occasione della partenza della seconda stagione del format. Il programma ha rivoluzionato gli schemi dei tradizionali game show grazie alla presenza in studio di 1 milione di euro in contanti, diviso in 40 blocchetti da 25 mila euro l’uno, a disposizione dei concorrenti fin dalla prima domanda.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5: MAX GIUSTI REGISTRA THE MONEY DROP CON GRANDI NOVITÀ (ANTEPRIMA) #CANALE5: #MAXGIUSTI REGISTRA #THEMONEYDROP CON GRANDI NOVITÀ (ANTEPRIMA) Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gerry Scotti e Stefano De Martino si fermano il 27 giugno: l'estate è sfida tra Max Giusti e Marco Liorni; Gerry Scotti rimpiazzato da Max Giusti nel prime-time di Canale 5. ‘La Ruota della Fortuna’ lascia il posto a ‘The Wall’; Gerry Scotti rimpiazzato da Max Giusti, il nuovo programma (che spaventa Marco Liorni). Cos’è The Money Drop; The Money Drop a caccia del milione di euro: Max Giusti al posto di Gerry Scotti nel game show di Canale 5. Gerry Scotti rimpiazzato da Max Giusti nel prime-time di Canale 5. ‘La Ruota della Fortuna’ lascia il posto a ‘The Wall’Nonostante il format più che collaudato, Mediaset ha deciso di cambiare volto nel preserale della rete ammiraglia durante l’estate. Ecco quando scatterà la staffetta ... quotidiano.net Canale 5, torna Scherzi a parte con Max Giusti: le novità del programma in onda dal 2 marzoNello spot che va in onda da qualche giorno sulle reti Mediaset, Max Giusti è bloccato in ascensore. Quando alla fine, dopo tante insistenze, le porte si aprono il conduttore esclama: Agli altri li ... ilmattino.it Addio al "lungomuro" di Ostia: la Giunta approva il nuovo Piano Arenili. Più spiagge libere e gare per i balneari https://canaledieci.it/2026/05/07/addio-al-lungomuro-di-ostia-la-giunta-approva-il-nuovo-piano-arenili-piu-spiagge-libere-e-gare-per-i-balneari/ facebook Secondo appuntamento su Canale 5 con "Battiti Live Spring", spin-off primaverile dello show musicale estivo x.com