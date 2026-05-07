calcio definite le finaliste di europa league e conference league

Le finaliste di Europa League e Conference League sono state stabilite dopo le partite di ritorno delle rispettive semifinali. In Europa League, si sono qualificate due squadre che si affronteranno nell’ultimo match per il titolo, mentre nella Conference League altre due formazioni si sfideranno nella finale prevista per la prossima settimana. Le gare di ritorno hanno deciso le squadre che accederanno all’atto conclusivo delle competizioni europee.

Sono state definite le finaliste di Europa League e Conference League di calcio: l’ultimo atto della seconda competizione europea per squadre di club vedrà sfidarsi i tedeschi del Friburgo e gli inglesi dell’Aston Villa, mentre la finale del terzo torneo continentale opporrà gli inglesi del Crystal Palace agli spagnoli del Rayo Vallecano. Nelle semifinali di ritorno di Europa League si concretizzano due rimonte: i tedeschi del Friburgo superano i lusitani del Braga per 3-1 e ribaltano l’1-2 maturato all’andata in Portogallo, e nella finale di mercoledì 20 maggio ad Istanbul, in Turchia, sfideranno gli inglesi dell’Aston Villa, che vince il derby col Nottingham Forest per 4-0 riscattando la sconfitta per 0-1 dei primi 90?.🔗 Leggi su Oasport.it

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