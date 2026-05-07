Calciare un rigore simulando lo stato di ebbrezza | al Fan Village del Cesena si gioca d' anticipo

Al Fan Village del Cesena si è svolta una particolare iniziativa legata alla sicurezza stradale, dove alcuni giovani hanno simulato il calciare un rigore mentre apparivano immersi in uno stato di ebbrezza. La collaborazione tra una scuola guida locale e il club di calcio prosegue da tempo e prevede, durante l’anno, incontri con i ragazzi del settore giovanile. Questi momenti sono dedicati a sensibilizzare i giovani sui rischi della guida sotto l’effetto di alcool.

Prosegue la collaborazione fra Aura Gruppo Autoscuole (rappresentato a cesena dalle Autoscuole Vicini) e il Cesena Football Club, che si concretizza durante l’anno in una serie di incontri con i ragazzi del settore giovanile sui temi della sicurezza stradale. Domani sera, venerdì, fra le 19 e le.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate La Russa incredulo: «Incredibile aver mandato il più giovane a calciare il primo rigore. Lo ha deciso quel presuntuoso di Bonucci?»di Redazione Inter News 24La Russa esprime la sua rabbia e le sue perplessità al termine del match perso dall’Italia in casa della Bosnia che è... Calciomercato Roma, per Alajbegovic si gioca di anticipoLa Roma, impegnata nella delicatissima sfida casalinga di stasera contro la Fiorentina, continua a gettare le basi per la prossima stagione. Contenuti di approfondimento Pinsoglio consegna un bigliettino a Di Gregorio prima del rigore parato: era tutto previstoDi Gregorio para un rigore chiave contro il Genoa e evita un finale di gara più difficile alla Juventus. Spunta il gesto di Pinsoglio prima del tiro dagli undici metri: un dettaglio che allo stadio ... fanpage.it Ignorata la Regola 16.1 nel mancato rigore per il Barcellona sul finto rinvio dell’Atletico MadridBarcellona furioso per la mancata concessione del calcio di rigore sul tocco di mano di Pubill dopo l’appoggio di Musso in occasione di un rinvio dal fondo all’inizio del secondo tempo del match di ... fanpage.it