Cadavere decapitato perquisita fino a notte la casa di Francesco Dolci ex fidanzato di Pamela Genini

Nella notte, i carabinieri hanno perquisito a lungo l’abitazione di Francesco Dolci, ex compagno di Pamela Genini, in seguito al ritrovamento di un cadavere decapitato. Le operazioni sono terminate senza che siano stati trovati elementi utili o sviluppi immediati nel caso. Le ricerche sono state condotte con grande intensità e sono state concluse solo nelle prime ore del mattino.

Si sono concluse solo a notte fonda, senza dare l'esito sperato, le serrate perquisizioni condotte dai carabinieri nell'abitazione di Francesco Dolci. L'imprenditore edile di 41 anni, ex fidanzato di Pamela Genini, è da mercoledì ufficialmente iscritto nel registro degli indagati per i reati di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci indagato per vilipendio cadavere e furto: perquisita la casaSarebbero otto immagini scattate dall’ex fidanzato di Pamela ad aver insospettito gli inquirenti. Caso Pamela Genini, Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere: perquisita l'abitazioneFrancesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, è indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sulla asportazione dal... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caso Pamela Genini, Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere: perquisita l'abitazione; Il cadavere di Pamela Genini profanato nel cimitero, indagato l'ex fidanzato Francesco Dolci; Pamela Genini, tomba profanata: ex fidanzato indagato per vilipendio cadavere e furto; Tomba Pamela Genini profanata: l'ex Francesco Dolci indagato. In caserma da ore con pm e avvocato. Cadavere decapitato, perquisita fino a notte la casa di Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela GeniniSi sono concluse solo a notte fonda, senza dare l'esito sperato, le serrate perquisizioni condotte dai carabinieri nell'abitazione di Francesco Dolci. L'imprenditore edile di 41 anni, ex fidanzato di ... milanotoday.it Francesco Dolci indagato, dov'è la testa di Pamela Genini: la perquisizione della casa e la svolta dalle immagini delle telecamereC'è un indagato nelle indagini per la profanazione della tomba di Pamela Genini. E' l'ex fidanzato Francesco Dolci, ascoltato per ore dai carabinieri che hanno poi perquisito ... leggo.it La Stampa. . L'impresario edile Francesco Dolci non si ferma a parlare con i giornalisti che da settimane, con cadenza quasi quotidiana, se lo contendono per intervistarlo sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. […] L'amico della ventinovenne, uccis - facebook.com facebook Pamela Genini, svolta nelle indagini sulla testa rubata: indagato l'amico Francesco Dolci per vilipendio di cadavere e furto x.com