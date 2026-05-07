Buca l’alt della polizia e scappa | denunciato dopo un inseguimento in tangenziale

Lo scorso 24 aprile, sulla tangenziale di Bologna, un’auto non si è fermata all’alt della polizia locale durante un servizio serale di controllo. L’automobile ha proseguito la marcia, dando così inizio a un inseguimento che si è concluso con l’arresto del conducente. Dopo alcuni minuti di tentativi di fuga, gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo e a denunciare l’uomo responsabile.

La polizia locale di Bologna ha arrestato un uomo dopo un inseguimento avvenuto sulla tangenziale. I fatti risalgono allo scorso 24 aprile: durante un servizio serale per la sicurezza stradale, un’auto non ha rispettato un alt della polizia in via Stalingrado.La vettura è stata subito inseguita.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Scappa all'alt della polizia e si schianta contro un'auto: inseguimento e incidente in BrianzaFugge all’alt della polizia locale e scappa per alcuni chilometri con un inseguimento che termina con un incidente. Leggi anche: Scappa all’alt della polizia con un’ascia nell’auto e senza assicurazione: denunciato e patente ritirata Una raccolta di contenuti Si parla di: SFUGGE ALL’ALT DELLA POLIZIA: DENUNCIATO DOPO UN INSEGUIMENTO A FONDI. Buca le gomme a cinque macchine della polizia: fermato 29enne a VentimigliaUn uomo di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia di frontiera Ventimiglia: è accusato di aver tagliato le gomme a cinque automobili della polizia nella notte tra sabato e domenica. La scoperta ... genova.repubblica.it Fugge all'alt della polizia, arrestato dopo spericolato inseguimento . Prima straccia e lancia i soldi in mareCIVITANOVA Fugge all'alt della polizia, arrestato dopo un lungo inseguimento durato circa un'ora. Gli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Civitanova Marche intimavano ... corriereadriatico.it