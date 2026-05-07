Buca l’alt della polizia e scappa | denunciato dopo un inseguimento in tangenziale

Da bolognatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 24 aprile, sulla tangenziale di Bologna, un’auto non si è fermata all’alt della polizia locale durante un servizio serale di controllo. L’automobile ha proseguito la marcia, dando così inizio a un inseguimento che si è concluso con l’arresto del conducente. Dopo alcuni minuti di tentativi di fuga, gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo e a denunciare l’uomo responsabile.

La polizia locale di Bologna ha arrestato un uomo dopo un inseguimento avvenuto sulla tangenziale. I fatti risalgono allo scorso 24 aprile: durante un servizio serale per la sicurezza stradale, un’auto non ha rispettato un alt della polizia in via Stalingrado.La vettura è stata subito inseguita.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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