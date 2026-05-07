Borgomanero gli studenti corrono per solidarietà | raccolti oltre 2mila euro
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Giovedì 7 maggio il campo sportivo comunale di Borgomanero ha ospitato la "Corsa contro la fame". L'evento è stato promosso dal consiglio comunale dei ragazzi della scuola media Gobetti, parte dell'Istituto comprensivo Borgomanero 1, con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare ai bambini.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie correlate
Gara di solidarietà per salvare Nicla. Raccolti oltre 100 mila euro in 5 giorniCHIUSI DELLA VERNA La raccolta fondi per Nicla, la giovane mamma casentinese che sta combattendo una battaglia per la vita dopo un aneurisma...
Contenuti utili per approfondire
Si parla di: Borgomanero, gli studenti corrono per solidarietà: raccolti oltre 2mila euro; Gli studenti corrono contro la fame: raccolti 2.230 euro per i bambini africani.