Bolsena uomo a spasso mentre è ai domiciliari

A Bolsena, un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è stato trovato a spasso durante un normale controllo dei carabinieri. I militari, incaricati di verificare il rispetto delle misure cautelari, hanno notato la presenza dell’uomo fuori dalla propria abitazione. Dopo averlo fermato, è stato arrestato per evasione, in quanto non rispettava le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

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In arresto un uomo per evasione. Durante un servizio di controllo dei carabinieri della stazione di Bolsena volto a verificare che le persone sottoposte a misura cautelare rispettino gli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria, i militari hanno individuato l’uomo che, nonostante gli arresti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Controllato mentre è ai domiciliari aggredisce i poliziottiDurante un controllo da parte della polizia, mentre era ai domiciliari, ha aggredito gli agenti.