Bologna feudo degli intolleranti | il PD lancia la fatwa contro la Remigrazione

A Bologna si respira un clima teso, con tensioni che coinvolgono il dibattito politico locale. Recentemente, il Partito Democratico ha firmato una nota pubblica contro la Remigrazione, suscitando reazioni e discussioni tra cittadini e rappresentanti di altre forze politiche. La questione ha acceso un confronto acceso sulla gestione e sui valori condivisi nella città, evidenziando divisioni tra le diverse anime politiche e sociali presenti nel territorio.

Roma, 7 mag – C’è un’aria pesante, sotto i portici di Bologna. No, non è solo lo smog della pianura. Ma una puzza di muffa ideologica e di quel paternalismo autoritario tipico di chi, per decenni, ha confuso l’amministrazione di una città con il possesso di un feudo privato. Il copione è logoro, ma stavolta il livello di isteria collettiva ha raggiunto vette grottesche: il solo evocare la parola Remigrazione ha scatenato nelle file del Pd e dei vari satelliti dell’estremismo “umanitario” un riflesso pavloviano di censura, repressione e bava alla bocca. Sabato prossimo piazza Galvani dovrebbe ospitare un presidio del Comitato ReR. Un’iniziativa ordinata, legale, finalizzata a sostenere una proposta di legge popolare.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Bologna, feudo degli intolleranti: il PD lancia la fatwa contro la Remigrazione Notizie correlate “Bologna meriterebbe venisse impedito”. Il Pd riprova a vietare una manifestazione sulla remigrazioneIl Partito democratico ci riprova e dopo il fallimento nel chiedere la revoca dell’autorizzazione alla manifestazione (pacifica, a differenza di... Leggi anche: "Non concedete spazi pubblici": la petizione degli antifascisti contro la legge sulla remigrazione