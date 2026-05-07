BNL d’Italia | Berrettini e Paolini guidano il giovedì al Foro Italico

Al Foro Italico, il giovedì si è aperto con le sfide sulla terra rossa sul Campo Centrale. Tra i protagonisti ci sono stati Berrettini e Paolini, pronti a mettere in campo le loro forze. La giornata ha visto anche il confronto tra Sabalenka e Krejcikova, due delle giocatrici più quotate in vista del ranking mondiale. Le partite hanno attirato l'attenzione degli appassionati, con molte attese per i risultati che potrebbero arrivare.

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? Punti chiave Chi riuscirà a superare la sfida sulla terra rossa del Campo Centrale?. Come influenzerà lo scontro tra Sabalenka e Krejcikova il ranking mondiale?. Chi vincerà il derby tricolore tra Nardi e Pellegrino sulla BNP Paribas?. Quali azzurri riusciranno a sfidare i veterani sulla SuperTennis Arena?.? In Breve Sonego sfida il peruviano Buse sulla BNP Paribas Arena alle ore serali.. Nardi e Pellegrino si affrontano in un derby tricolore sulla BNP Paribas Arena.. Bellucci disputa il match contro l'argentino Burruchaga sulla BNP Paribas Arena.. Maestrelli esordisce contro lo spagnolo Bautista Agut sulla SuperTennis Arena alle 11.. Il Foro Italico accoglie giovedì 07 maggio 2026 una giornata intensa con sette atleti italiani impegnati nei tabelloni principali degli Internazionali BNL d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BNL d’Italia: Berrettini e Paolini guidano il giovedì al Foro Italico Notizie correlate Leggi anche: Internazionali d’Italia, giovedì azzurro al Foro Italico: esordio per Berrettini, Paolini e Sonego Leggi anche: Internazionali BNL d’Italia 2026: la tradizione si rinnova al Foro Italico Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Internazionali BNL d'Italia 2026: il tabellone del singolare maschile; Berrettini il pensatore: Voglio provare davvero a godermi questo torneo; La Freccia di maggio: Matteo Berrettini protagonista agli Internazionali BNL d’Italia 2026; Roma, il programma di giovedì 7 maggio: Berrettini alle 11, Paolini subito dopo. Sonego in serale. Internazionali BNL d'Italia: i risultati degli italiani e il primo allenamento di Sinner al Foro ItalicoDelusione Sonego e Berrettini, esordio vincente ma complicato per Paolini. Sinner si allena sommerso dall'affetto dei fan ... rtl.it Matteo Berrettini eliminato, il romano esce al primo turno degli Internazionali BNL d'ItaliaIl classe 1996 al Campo Centrale si è arreso in due set contro l'australiano Popyrin che ora sfiderà Mensik. The Hammer non usciva così presto dal torneo dal 2017 ... romatoday.it Le parole del campione serbo in conferenza stampa dal Foro Italico - facebook.com facebook Just another casual practice session at the Foro Italico #IBI26 | @atptour | @AlexZverev | @AndreyRublev97 x.com