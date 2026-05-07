Il giornalista e tifoso dell’Inter ha annunciato che la squadra acquisterà due difensori nel prossimo mercato e che uno di loro sarà quasi certamente Muharemovic. La notizia è stata diffusa attraverso le sue dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità dell’operazione. Non sono stati forniti altri nomi o informazioni ufficiali da parte della società.

di Alberto Petrosilli Biasin, noto giornalista tifoso dell’Inter, ha indicato in Muharemovic uno dei primissimi rinforzi dei nerazzurri sul mercato. Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto a QSVS per fare il punto sulle mosse di Marotta e Ausilio nel reparto arretrato. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo Biasin, la dirigenza nerazzurra ha stabilito una gerarchia chiara per rinforzare la retroguardia: PAROLE – « Nelle preferenze della società il più avanti è Muharemovic, c’è una volontà di arrivare a lui abbastanza marcata: rientra in un gruppo di difensori attenzionati. Solet è un altro ma viene dopo: qualcuno parla di Mancini ma su questo io non ho informazioni.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biasin annuncia: «L’Inter comprerà due difensori e uno sarà quasi sicuramente Muharemovic»

Notizie correlate

Mercato Inter, Pagliuca non ha dubbi: «Vicario è sicuramente uno dei migliori portieri italiani in circolazione»Stankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: PARMATALK: Chivu e Cuesta, il nuovo che avanza | Ospiti Biasin e Nocciolini; LIVE! I portieri delle ultime giornate | L'Inter 26/27 con Biasin | Kean, Vergara, Calhanoglu, Lukaku e Thuram | Campionchilling | Fantacalcio TV; Biasin: Ve lo dico già: l’Inter sul mercato, oltre alle cessioni, avrà un budget di; Sabatini: Inter, quello che ha fatto va studiato. Biasin: Come mai Napoli e Milan non hanno dato fastidio?.

Biasin: Ve lo dico già: l’Inter sul mercato, oltre alle cessioni, avrà un budget diA QSVS, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria dello scudetto verso il mercato estivo ... msn.com

Mercato, Biasin: E’ certo, Inter farà uno o due difensori e a oggi il più vicino è…In collegamento con QSVS, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter per quanto riguarda la difesa ... msn.com

Mercato, Biasin annuncia: "Inter prenderà un difensore: c'è già il nome ed è..." https://www.fcinter1908.it/calciomercato/mercato-inter/mercato-biasin-annuncia-inter-difensore-nome/ facebook