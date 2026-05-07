Bessi | Prato serve uno stadio da 3000 posti per i tifosi

Il consigliere comunale ha aperto il dibattito sulla necessità di uno stadio con una capienza di 3.000 posti per i tifosi della città. Ha evidenziato le difficoltà di una città di circa 200.000 abitanti nel gestire un numero limitato di biglietti e ha posto l’attenzione sulla situazione dei lavori allo Stadio dell’Acqua, che risultano ancora fermi nonostante siano stati previsti fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

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? Domande chiave Come può una città di 200mila abitanti gestire così pochi biglietti?. Perché i lavori allo Stadio dell'Acqua sono fermi nonostante i fondi PNRR?. Chi dovrà dialogare con la proprietà dell'AC Prato per risolvere l'impasse?. Quali conseguenze rischia la città se i cantieri non ripartono entro giugno?.? In Breve Gianluca Banchelli propone dialogo con proprietà AC Prato per risolvere l'impasse biglietti.. Scadenza PNRR per i lavori allo Stadio dell'Acqua di Iolo fissata al 30 giugno.. Stadio di Iolo ospitava storicamente 10.000 persone prima del degrado strutturale.. Città di 200.000 abitanti soffre per l'inadeguatezza degli impianti sportivi locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bessi: “Prato serve uno stadio da 3000 posti per i tifosi Notizie correlate Stadio Ferraris: il rischio dei 100 milioni che toglie posti ai tifosiIl dibattito sulla trasformazione del Luigi Ferraris ha subito una brusca accelerazione dopo le dichiarazioni di Paolo Caricci, rappresentante... D’Agostino: “Playoff il minimo, ma serve uno stadio subito”Tempo di lettura: 3 minutiC’è un sole pieno su Atripalda in occasione della Domenica Sportiva, ma soprattutto c’è un’aria diversa attorno all’US...