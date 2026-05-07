Gigi Maifredi, ex allenatore di calcio bresciano, si è recato alla camera ardente di Evaristo Beccalossi, scomparso all’età di 69 anni. Beccalossi, ex giocatore dell’Inter, è stato ricordato da Maifredi come un amico con cui condivideva momenti di gioco a carte. La presenza di Maifredi si è aggiunta a quella di altri amici e conoscenti che hanno reso omaggio al calciatore scomparso.

Gigi Maifredi, bresciano ed ex allenatore, era alla camera ardente di Evaristo Beccalossi, l’ex campione dell’Inter morto a 69 anni. “Io l’ho conosciuto di più come uomo che come calciatore, perché faceva parte della nostra compagnia e spesso veniva con noi a mangiare il venerdì, a giocare a carte. L’unico suo cruccio è non esser mai stato chiamato in Nazionale. Però io adesso sto piangendo l’amico e non il giocatore, lui era uno di noi. Lui è certamente stato un artista, io credo che lassù lo aspetteranno i Maradona e i Pelè. Da amante del calcio è un’ingiustizia che uno così non ha giocato in Nazionale però fa parte della vita ce ne sono tanti che possono avere delle delle recriminazioni perché il calcio non è una scienza esatta.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Beccalossi, Gigi Maifredi alla camera ardente: "Piango l'amico con cui giocavo a carte, è stato un artista"

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