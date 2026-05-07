Avellino-Modena venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì sera alle 20:30 si gioca l’ultima partita di questa stagione di Serie B tra Avellino e Modena. La sfida si svolge allo stadio locale, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote sui pronostici in evidenza. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo per l’ultimo impegno, che chiude il campionato di quest’anno.

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L’Avellino chiude il proprio cammino in questa Serie B col match casalingo contro il Modena, che va in scena venerdì sera alle 20.30, in oraria con tutti gli altri match. Con una vittoria gli irpini otterrebbero l’ingresso ai playoff, obiettivo che solo qualche settimana fa non era nemmeno nella testa della formazione campana. Con l’arrivo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Avellino-Modena (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Avellino-Modena (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiL’Avellino chiude il proprio cammino in questa Serie B col match casalingo contro il Modena, che va in scena venerdì sera alle 20. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Avellino-Modena: le info per il Settore Ospiti; Biglietti Avellino-Modena, le info sulla prevendita; Serie B: Avellino-Modena, le probabili formazioni e dove seguire il match dei canarini; Avellino - Modena. Avellino-Modena: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Avellino-Modena di Venerdì 8 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net Avellino - Modena, probabili formazioni | Gialli tra assenze di peso, turni di riposo ed esordi assolutiLe possibili scelte di Davide Ballardini e Andrea Sottil per il match dell'ultima giornata di Serie BKT previsto questa sera alle 20:30 allo stadio Partenio-Adriano Lombardi ... modenatoday.it L'Avellino scende in campo questa sera alle 20.30 contro il Modena per gli ultimo 90 minuti della stagione regolare. Ballardini schiera Missori a sinistra e potrebbe rilanciare Insigne dietro le punte - facebook.com facebook