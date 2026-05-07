Avellino-Modena venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì sera alle 20:30 si gioca l'ultima giornata di Serie B, con la sfida tra Avellino e Modena. La partita si svolge allo stadio locale e rappresenta il termine della stagione per entrambe le squadre. Le formazioni sono state annunciate e le quote per la scommessa sono già disponibili. Gli appassionati seguono con attenzione questa gara che chiude il campionato.

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L’Avellino chiude il proprio cammino in questa Serie B col match casalingo contro il Modena, che va in scena venerdì sera alle 20.30, in oraria con tutti gli altri match. Con una vittoria gli irpini otterrebbero l’ingresso ai playoff, obiettivo che solo qualche settimana fa non era nemmeno nella testa della formazione campana. Con l’arrivo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Avellino-Modena (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Cesena-Padova (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiNel programma dell’ultimo turno di Serie B c’è anche la sfida tra Cesena e Padova. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Avellino-Modena: le info per il Settore Ospiti; Avellino-Modena, venerdì trasferta in Campania: prevendita settore ospiti; Live Avellino - Modena - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 08/05/2026; Avellino-Modena, Ballardini: Il mio futuro? C'è tempo. MODENA CALCIO, TRA ASSENZE E SQUALIFICHE, TANTI DUBBI PER AVELLINOL’ultimo impegno della stagione regolare, poi sarà tempo di cominciare il percorso playoff. Prosegue la settimana di lavoro del Modena verso la sfida con l’Avellino, in programma al Partenio – Lombard ... tvqui.it Verso Avellino - Modena, Sottil: Rispettiamo il campionato. Avrò indicazioni importanti per i playoffLe parole dell'allenatore dei canarini per il match dell'ultima giornata di Serie BKT in Irpinia: Defrel e Gliozzi sono a disposizione, darò loro minutaggio, può esserci turnover. Massolin all'Inter? modenatoday.it Ultima giornata della regular season. L'Avellino domani sfida il Modena per provare a strappare l'ottavo posto. Calcio d'inizio alle 20.30, appuntamento come di consueto con “Stadio&Studio” dalle 19.30 con Pellegrino Marciano, Michelangelo Freda, Franc - facebook.com facebook