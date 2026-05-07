Nella partita della 36ª giornata di Serie A, in programma a San Siro domenica 10 maggio alle 20:45, l’attacco dell’Atalanta vede il montenegrino Krstovic partire in vantaggio su Scamacca. Tra i possibili compagni di reparto ci sono De Ketelaere e Raspadori, che potrebbero affiancarlo in campo. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano punti importanti in classifica.

CALCIO. Il match della 36ª giornata della Serie A si gioca a San Siro domenica 10 maggio alle 20,45. De Ketelaere e Raspadori i possibili compagni di reparto del montenegrino. Capitolo formazione: l’Atalanta dovrebbe presentarsi a Milano con il consueto 3-4-2-1. Questi i favoriti ruolo per ruolo, cominciano dalla difesa davanti a Carnesecchi: Scalvini, Hien e Ahanor; a centrocampo Ederson e de Roon (Pasalic possibile outsider), Zappacosta e Zalewski sulle fasce. Il ballottaggio principale, come da un po’ di tempo a questa parte, è al centro dell’attacco: Krstovic è in vantaggio su Scamacca, con De Ketelaere e Raspadori alle spalle di uno dei due.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta: nell’attacco anti-Milan, Krstovic parte in vantaggio su Scamacca

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