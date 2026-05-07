Assegno Sociale | come evitare di restituire i soldi all’Inps

L'Assegno Sociale è una prestazione erogata dall'Inps per supportare le persone in condizione di bisogno. Recentemente si è parlato di come alcune modifiche del reddito possano portare a richieste di restituzione da parte dell’ente previdenziale. In particolare, un aumento di reddito superiore ai limiti consentiti può determinare un debito con l’Inps, creando situazioni di difficoltà per chi riceve questa forma di assistenza.

? Cosa scoprirai Come evitare che l'Inps chieda indietro i soldi dell'Assegno Sociale?. Perché un aumento di reddito può causare un debito con l'Inps?. Cosa dicono le sentenze della Cassazione sulla restituzione dei sussidi?. Come dimostrare la buona fede per non pagare i rimborsi richiesti?.? In Breve Limite massimo mensile fissato a 546,24 euro per 13 mensilità annuali.. Ordinanza Cassazione 81702026 impone analisi redditi effettivamente percepiti nel periodo di erogazione.. Sentenza 81722026 richiede all'Inps di provare la malafede del beneficiario per i rimborsi.. Esempio pratico prevede riduzione di 153 euro mensili per redditi aumentati nel 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Sentenza 14 Marzo Pensioni: Ecco perché l’INPS deve restituirti i soldi (Guida al Ricalcolo)

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È disponibile la video guida per nuovi beneficiari di Assegno sociale. Il servizio personalizzato e interattivo viene erogato automaticamente dopo l'accoglimento della domanda e resta disponibile per sei mesi rb.gy/67dpcz rb.gy/on2s7b Inps Comunic x.com