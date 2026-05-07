ASCOLTI TV 6 MAGGIO 2026 | BATTITI LIVE SPRING 18% MEGLIO DEI DAVID DI DONATELLO 12,2% CHI L’HA VISTO 11,6% BOTTO ORE 14 10,9%

Da bubinoblog 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato un andamento diverso tra i programmi più seguiti. La seconda puntata di Battiti Live Spring ha raggiunto l’18% di share, superando i David di Donatello, che si sono fermati al 12,2%. Chi l’ha Visto? ha ottenuto l’11,6%, mentre l’edizione di Ore 14 alle 14 ha registrato un 10,9%. Durante la giornata sono stati trasmessi anche altri programmi di rilievo.

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