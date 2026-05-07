ASCOLTI TV 6 MAGGIO 2026 | BATTITI LIVE SPRING 18% MEGLIO DEI DAVID DI DONATELLO 12,2% CHI L’HA VISTO 11,6% BOTTO ORE 14 10,9%

Il 6 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato un andamento diverso tra i programmi più seguiti. La seconda puntata di Battiti Live Spring ha raggiunto l’18% di share, superando i David di Donatello, che si sono fermati al 12,2%. Chi l’ha Visto? ha ottenuto l’11,6%, mentre l’edizione di Ore 14 alle 14 ha registrato un 10,9%. Durante la giornata sono stati trasmessi anche altri programmi di rilievo.

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ASCOLTI TV 6 MAGGIO 2026 • MERCOLED Ì •. Gli ascolti tv di mercoledì 6 maggio 2026 con i David di Donatello, la seconda puntata di TIM Battiti Live Spring e Chi l’ha Visto?. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – 2858 36.64 PT – 6637 35.83 M E D I A S E T 24H – 3067 39.32 PT – 7580 40.91 UnoMattina News – 286 15.00 + 639 15.60 Tg1 – 1024 20.81 UnoMattina – 831 18.50 Storie Italiane – 843 19.53 Storie Italiane – 1050 19.98 É Sempre Mezzogiorno! – 1559 16.50 Tg1 – 3092 25.71 Tg1 Economia – 2327 20.03 La Volta Buona – 1467 14.16 La Volta Buona – 1626 18.92 Tg1 – 1340 16.37 Il Paradiso delle Signore – 1625 20.39 Pres. Vita in Diretta – 1638 20.59 Vita in Diretta – 1928 20.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 6 MAGGIO 2026: BATTITI LIVE SPRING (18%) MEGLIO DEI DAVID DI DONATELLO (12,2%), CHI L’HA VISTO (11,6%), BOTTO ORE 14 (10,9%) Notizie correlate ASCOLTI TV 6 MAGGIO 2026: BATTITI LIVE SPRING, DAVID DI DONATELLO, CHI L’HA VISTOASCOLTI TV 6 MAGGIO 2026 • MERCOLEDÌ • Gli ascolti tv di mercoledì 6 maggio 2026 con i David di Donatello, la seconda puntata di TIM Battiti Live... Ascolti TV | Mercoledì 6 Maggio 2026. Battiti Live Spring (18%) vince facile contro il disastro David di Donatello (12.2%)Nella serata di ieri, mercoledì 6 maggio 2026, su Rai1 i David di Donatello interessano 1. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 6 maggio chi ha vinto tra David di Donatello, Battiti Live e Chi l'ha visto; Ascolti Tv ieri (6 maggio): ‘Battiti Spring’ affonda i David di Donatello, boom Sciarelli con Garlasco, De Martino precipita; Ascolti tv 6 maggio, Battiti Live Spring vince il prime time: i dati; Ascolti tv 6 maggio 2026: David di Donatello 2026 (12.2%), Tim Battiti Live Spring (18%), Affari Tuoi (22.2... Ascolti Tv ieri (6 maggio): ‘Battiti Spring’ affonda i David di Donatello, boom Sciarelli con Garlasco, De Martino precipitaBattiti Live Spring vince col 18% di share, la cerimonia condotta da Falvio Insinna si ferma al 12,2%: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti tv 6 maggio: vince Battiti Live Spring (18%), i David di Donatello 2026 si fermano al 12.2%Gli ascolti tv di mercoledì 6 maggio. Su Rai 1, la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026 si ferma al 12 ... fanpage.it Il cantante record di ascolti sul palco del centro storico per l’atteso concerto in piazza #Eventi #Chieti #Musica facebook Complimenti a @RaiUno @PremiDavid @insinnaflavio @BiancaBaltiMode per gli Ascolti con 2.646.000 14,00% #AntDavidDiDonatello -1.271.000 12,15% #PremioDavidDiDonatello #DavidDiDonatello #david x.com