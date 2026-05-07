Arbitri indagini su Rocchi | intercettazioni su contatti con i club

Le indagini sui rapporti tra gli arbitri e alcuni club si concentrano su conversazioni intercettate tra un designatore e rappresentanti di diverse squadre. In particolare, sono stati analizzati i contatti telefonici e i messaggi scambiati, con particolare attenzione alle comunicazioni tra il designatore e l'Inter. Le conversazioni rivelano i nomi dei referenti coinvolti e i modi in cui sono avvenuti gli scambi tra le parti.

? Cosa scoprirai Chi sono i referenti dei club coinvolti nei dialoghi con Rocchi?. Come sono avvenuti gli scambi tra il designatore e l'Inter?. Quali ruoli hanno ricoperto Butti e Pinzani nelle comunicazioni intercettate?. Cosa cambierà nel sistema delle designazioni dopo le ricostruzioni della Procura?.? In Breve Intercettazioni coinvolgono Riccardo Pinzani e Andrea Butti della Lega Serie A.. Indagini su contatti tra Rocchi e il manager Inter Giorgio Schenone.. Dialoghi registrati oltre un anno fa analizzati dal magistrato Maurizio Ascione.. Possibile impatto strutturale sul modello di gestione delle designazioni arbitrali.. Il magistrato...🔗 Leggi su Ameve.eu

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Scandalo arbitri, Gianluca Rocchi intercettato: spunta il nome di un dirigente dell'Inter

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