Aosta | la Porta Prætoria si illumina di blu per l’Europa

A Aosta, la Porta Prætoria si illumina di blu in segno di adesione all’Europa. Sono stati stanziati fondi europei per il restauro del monumento, anche se i dettagli sulla loro gestione non sono stati ancora resi noti. Nella zona, è stato installato un totem espositivo che fornisce informazioni sul sito e sulla sua importanza storica. La luce blu rimarrà accesa per alcuni giorni, attirando l’attenzione dei visitatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come influiscono i fondi europei sul restauro della Porta Prætoria?. Cosa spiega il nuovo totem espositivo ai piedi del monumento?. Perché la Regione ha scelto proprio questo simbolo per l'Europa?. Quali altri siti valdostani beneficeranno di questi fondi comunitari?.? In Breve Illuminazione attiva da venerdì 8 maggio a venerdì 15 maggio.. Celebrazione legata alla storica dichiarazione di Robert Schuman del 1950.. Totem espositivo ai piedi del monumento per illustrare i fondi coesione.. Assessorato Affari europei Valle d'Aosta promuove i benefici concreti dell'Unione.. Da venerdì 8 maggio a venerdì 15 maggio, la Porta Prætoria di Aosta si trasformerà in un faro luminoso di colore blu per celebrare l’anniversario della Giornata dell’Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aosta: la Porta Prætoria si illumina di blu per l’Europa Notizie correlate Consapevolezza sull’autismo, Porta Palermo si illumina di bluL’iniziativa del Comune unisce la città al movimento internazionale “Light It Up Blue” per promuovere inclusione e rispetto della diversità Porta... Rimini celebra l'Europa: Castel Sismondo si illumina di blu e il Consiglio dei Ragazzi si apre all'Unione europeaCastel Sismondo vestito con i colori della bandiera europea, una seduta straordinaria del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi dedicata ai... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Porta Praetoria di Aosta illuminata di blu per la Giornata dell'Europa; La Porta Pretoria illuminata di blu per la Giornata dell'Europa; Per la Giornata dell’Europa la Porta Prætoria si colora di blu; Giornata dell’Europa: la Porta Prætoria si illumina di blu. La Porta Pretoria illuminata di blu per la Giornata dell'EuropaLa Porta Prætoria di Aosta si colora di blu per la Giornata dell'Europa, il 9 maggio. Il monumento sarà illuminato con il colore dell'Europa dall'8 al 15 maggio su iniziativa dell'assessorato regional ... aostaoggi.it Porta Praetoria di Aosta illuminata di blu per la Giornata dell'EuropaLa Valle d'Aosta celebra la Giornata dell'Europa, da domani venerdì 8 maggio a venerdì 15 maggio prossimi, illuminando di blu la Porta Praetoria, nel centro di Aosta, dove sarà anche posizionato un to ... ansa.it CRZ1 – Rally Valle d’Aosta da record Sono 143 gli equipaggi iscritti alla 47ª edizione della gara valdostana. Grande attesa per la sfida tra il campione in carica della Coppa Italia Ivan Carmellino e l’idolo di casa Elwis Chentre, vincitore delle ultime quattro ediz - facebook.com facebook Istat, in Valle d'Aosta 122.532 residenti nel 2024 in calo dello 0,3%. Più di un quarto della popolazione vive ad Aosta #ANSA x.com