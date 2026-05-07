Antenna 5G a Giovi la contrarietà dei candidati sindaci | De Luca e Ventura assenti all' incontro con i cittadini
Ieri sera a Giovi si è tenuto un incontro pubblico organizzato dal Comitato “Giovi Salute e Paesaggio”, che ha riunito residenti e aspiranti amministratori locali. La discussione ha riguardato l’installazione di un’antenna 5G nella zona Bottino, con alcuni candidati sindaci presenti e altri assenti. L’evento si è svolto presso la location di Casa Juppiter, in un clima di confronto tra cittadini e rappresentanti politici.
Si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri a Giovi, presso la location di Casa Juppiter, l’assemblea pubblica promossa dal Comitato “Giovi Salute e Paesaggio”, che ha riunito cittadini e candidati sindaci per discutere dell’installazione dell’antenna 5G nella zona Bottino di Giovi. Presenti tutti i.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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