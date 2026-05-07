Antenna 5G a Giovi la contrarietà dei candidati sindaci | De Luca e Ventura assenti all' incontro con i cittadini

Ieri sera a Giovi si è tenuto un incontro pubblico organizzato dal Comitato “Giovi Salute e Paesaggio”, che ha riunito residenti e aspiranti amministratori locali. La discussione ha riguardato l’installazione di un’antenna 5G nella zona Bottino, con alcuni candidati sindaci presenti e altri assenti. L’evento si è svolto presso la location di Casa Juppiter, in un clima di confronto tra cittadini e rappresentanti politici.