All' Università del Piemonte Orientale la prima edizione del nuovo master sulla gestione dei rifiuti radioattivi

presso l'Università del Piemonte Orientale si è tenuta la prima edizione di un nuovo master dedicato alla gestione dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento degli impianti nucleari. Il corso, rivolto a studenti e professionisti, si concentra sulle competenze tecniche e operative necessarie in questo settore, con l’obiettivo di formare figure specializzate in un ambito di crescente interesse e complessità.

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