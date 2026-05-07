All' Università del Piemonte Orientale la prima edizione del nuovo master sulla gestione dei rifiuti radioattivi
presso l'Università del Piemonte Orientale si è tenuta la prima edizione di un nuovo master dedicato alla gestione dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento degli impianti nucleari. Il corso, rivolto a studenti e professionisti, si concentra sulle competenze tecniche e operative necessarie in questo settore, con l’obiettivo di formare figure specializzate in un ambito di crescente interesse e complessità.
L'Università del Piemonte Orientale lancia un nuovo percorso di alta formazione dedicato alla gestione dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento degli impianti nucleari. Sono infatti aperte le iscrizioni per la prima edizione del master di secondo livello in "Manager ambientale per la.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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