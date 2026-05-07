Albosaggia l’ossario di San Salvatore racconta secoli di vita della comunità alpina

Da sondriotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella chiesa di San Salvatore ad Albosaggia si sta sviluppando un progetto che coinvolge l’ossario storico, che testimonia i secoli di presenza della comunità alpina nella zona. Il sito conserva resti e testimonianze di persone che hanno vissuto e lavorato in questi territori, rappresentando un patrimonio di storia locale. La struttura e i reperti vengono studiati e documentati per preservare e condividere questa parte importante della memoria collettiva.

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 Alla chiesa di San Salvatore di Albosaggia prende forma un viaggio nella memoria della comunità alpina. È infatti iniziato nelle scorse settimane un importante cantiere di studio interdisciplinare dedicato all’ossario custodito sotto l’antica chiesa situata a 1300 metri di quota nella valle del.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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