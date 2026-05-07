Albosaggia l’ossario di San Salvatore racconta secoli di vita della comunità alpina

Nella chiesa di San Salvatore ad Albosaggia si sta sviluppando un progetto che coinvolge l’ossario storico, che testimonia i secoli di presenza della comunità alpina nella zona. Il sito conserva resti e testimonianze di persone che hanno vissuto e lavorato in questi territori, rappresentando un patrimonio di storia locale. La struttura e i reperti vengono studiati e documentati per preservare e condividere questa parte importante della memoria collettiva.

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