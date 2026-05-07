Addio a Basko arriva Ekom | a Santena apre il nuovo discount nel centro commerciale Clessidra
Il 7 maggio 2026 apre a Santena un nuovo discount all’interno del centro commerciale Clessidra, situato in via Asti 45. L’inaugurazione segna la fine dell’attività di Basko nella stessa zona, sostituita da Ekom. La nuova apertura porta un punto vendita nella stessa località, all’interno del centro commerciale. L’evento coinvolge la trasformazione di un negozio ormai chiuso in un supermercato Ekom.
Giovedì 7 maggio 2026 apre un nuovo punto vendita a Santena, in via Asti 45, all'interno del centro commerciale Clessidra. L'insegna discount del Gruppo Sogegross apre le porte del nuovo negozio nato dalla conversione del supermercato Basko in Ekom. L’operazione ha previsto la piena salvaguardia.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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